Генеральный секретарь ГУАМ посетил Азербайджан

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ 15-16 октября генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Валери Чечелашвили принял участие в международной конференции "Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс: новые возможности в развитии коридора Шелковый путь", организованной под патронатом правительства Азербайджана. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службы ГУАМ, в рамках конференции, генеральный секретарь выступил с докладом, посвященным текущей деятельности ГУАМ в области транспорта, усовершенствования инфраструктуры транспортного коридора ГУАМ и реализации Концепции развития транспортного коридора ГУАМ.

15 октября состоялась встреча генерального секретаря с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Во время встречи были обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества ГУАМ, подготовки к проведению очередного заседания Совета министров иностранных дел ГУАМ, а также вопросы сотрудничества с внешними партнерами, в частности, с США и Японией.