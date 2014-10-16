​В Харькове открылось Почетное консульство Азербайджана

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Харькове состоялось торжественное открытие почетного консульства Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в церемонии приняли участие представители правительства Азербайджана, министерства иностранных дел Украины, дипломаты, представители руководства города и области.

Принявший участие в открытии почетного консульства посол Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение расширению и углублению отношений с Украиной. "В этом году уже было открыто почетное консульство в Одессе, сегодня еще одно открывается в Харькове. Думаю, это станет важным шагом для того, чтобы еще больше сблизить наши народы в сфере торгово-экономических, научных, культурно-образовательных отношений", - заявил посол.

Почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов заявил, что поддержка азербайджанской диаспоры и установление разносторонних отношений между двумя народами станет его основной задачей. "Мы очень заинтересованы в увеличении объемов взаимных инвестиций, активизации торговли, создании благоприятного делового климата на благо развития Азербайджана и Украины. Также развивать сотрудничество в области туризма, образования, спорта", - заявил почетный консул.