В Страсбурге открылась осенняя сессия ПАСЕ

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открылась сегодня в Страсбурге. Как сообщает Report, основными вопросами обсуждаемыми в ходе нынешней сессии станут ситуация в Украине, вопрос противостояния неофашизму.

Также в ходе сессии с 29 сентября по 3 октября парламентарии из стран-членов организации обсудят итоги наблюдения за президентскими выборами в Турции, деятельность Организации по экономическому сотрудничеству и развитию за прошлый год, деятельность Европейского банка по реконструкции и развитию, прогресс мониторинговых процедур Ассамблеи, функционирование демократических институтов в Грузии и ряд других вопросов.

2 октября на сессии выступит министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, который представит итоги работы Комитета министров СЕ.

Напомним, Азербайджан председательствует в Комитете министров СЕ с мая по ноябрь этого года.