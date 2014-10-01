В ООН работают более 20 граждан Азербайджана

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Организации Объединенных Наций (ООН) работает 21 гражданин Азербайджана, 7 из них - сотрудники женского пола, 14 - мужского. Как сообщает Report, подобные данные приводятся в новом докладе Генерального секретаря ООН "Состав Секретариата: демографические характеристики персонала".

Граждане Азербайджана трудоустроены в ООН как на основе постоянного, так и срочного контрактов. Отметим, что трудоустройство в организации осуществляется на основании квот для каждой страны. Квота Азербайджана составляет 3-14 человек.

В общей сложности в ООН работают более 41 тысячи человек из 188 государств мира. Речь идет о сотрудниках департаментов и управлений Секретариата ООН, региональных комиссий и полевых операций ООН, таких как миротворческие и политические миссии. В штаб-квартире ООН и в ее отделениях работают 20 тысяч человек.

В докладе отмечается, что средний возраст ооновского чиновника - 43 года. Наиболее многочисленная возрастная группа в ООН 35–39 лет. Средняя продолжительность службы в Секретариате 7 лет.

Среди всего персонала ООН - 34% женщин. Причем в центральных офисах доля женщин составляет примерно 48%, а в полевых операциях - 21%.