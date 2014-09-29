 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Габале состоится форум по борьбе с расизмом и дискриминацией

    Форум посвящен итогам кампании Совета Европы No hate speech Movement

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 2-5 октября в Габале состоится международный молодежный форум в рамках кампании Совета Европы "No hate speech Movement" ("Нет - разжиганию ненависти"). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, в ходе работы форума будут подведены итоги кампании "No hate speech", обсуждены вопросы по активизации борьбы с расизмом и дискриминацией в онлайн среде.

    Отметим, форум проводится в рамках председательства Азербайджана в Комитете министров Совета Европы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi