В Габале состоится форум по борьбе с расизмом и дискриминацией

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 2-5 октября в Габале состоится международный молодежный форум в рамках кампании Совета Европы "No hate speech Movement" ("Нет - разжиганию ненависти"). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, в ходе работы форума будут подведены итоги кампании "No hate speech", обсуждены вопросы по активизации борьбы с расизмом и дискриминацией в онлайн среде.

Отметим, форум проводится в рамках председательства Азербайджана в Комитете министров Совета Европы.