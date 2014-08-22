В Баку прошла региональная встреча послов Великобритании

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоялась четвертая региональная встреча послов Великобритании. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Великобритании в Азербайджане, на встрече приняли участие посол Великобритании в Азербайджане Ирфан Сиддиг, посол в Армении Кэтрин Лич, посол в Грузии Александра Мэри Холл Холл и генеральный консул в Турции Лей Тернер.

В ходе встречи главы дипломатических миссий обсудили вопросы сотрудничества Великобритании со странами региона, а также вопросы безопасности и процветания на Южном Кавказе.