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    В Баку прошла региональная встреча послов Великобритании

    Послы обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоялась четвертая региональная встреча послов Великобритании. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Великобритании в Азербайджане, на встрече приняли участие  посол Великобритании в Азербайджане Ирфан Сиддиг, посол  в Армении Кэтрин Лич, посол в Грузии Александра Мэри Холл Холл и  генеральный консул в Турции Лей Тернер. 

    В ходе встречи главы дипломатических миссий обсудили вопросы сотрудничества Великобритании со странами региона, а также вопросы  безопасности и процветания на Южном Кавказе.

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