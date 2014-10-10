В Баку проходит заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит заседание Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ по культуре, информации, туризму и спорту. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, парламентарии и эксперты обсудят проекты модельных законов "Об электронном правительстве", "О трансграничном информационном обмене электронными документами", "О межгосударственном обмене отправлениями специальной связи", "О добровольчестве (волонтерстве)", "О свободе совести, вероисповедания и религиозных организациях (объединениях)", а также рассмотрят проекты новой редакции модельного закона "О туристской деятельности", "Об основах регулирования Интернета".

Членов комиссии проинформируют о деятельности Базовой организации по языкам и культуре государств – участников СНГ по созданию Международного сетевого университета духовного образования государств – участников СНГ, о разработке проекта Конвенции о сохранении культурного наследия стран СНГ.

Участники заседания заслушают информацию о дополнениях в план законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы, о предложениях в план работы МПА СНГ.

На заседании комиссии пройдут выборы председателя и его заместителя. Заседание завершится 11 октября.