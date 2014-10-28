В Баку открывается первый Глобальный форум по вопросам молодежной политики

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В столице Азербайджана Баку сегодня открывается первый Глобальный форум по вопросам молодежной политики. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, его цель - обсудить развитие молодежной политики в ряде стран мира. Форум, организатором которого выступило Министерство молодежи и спорта Азербайджана, проводится Управлением посланника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по делам молодежи, ЮНЕСКО, Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Советом Европы, при поддержке ‘Youthpolicy.org’.

На Форуме, в основе которого лежит Всемирная программа действий, касающихся молодежи до 2000 года и на последующий период (WPAY) принимают участие порядка 700 участников, в том числе представители правительств, научных кругов, молодежных организаций, гражданского общества, системы ООН, а также ряда международных организаций.

Участники обсудят вопросы молодежной политики под тремя различными углами - тематическим, структурным и региональным, а также проанализируют извлеченные уроки и примеры передовой практики.

Результаты Форума будут использованы при подготовке 9-ого Молодежного форума ЮНЕСКО и других подобных молодежных инициатив.

Форум завершит работу 30 октября.