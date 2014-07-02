Вступил в должность новый директор БДИПЧ ОБСЕ

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Вступил в должность новый директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Майкл Георг Линк, сообщает REPORT.AZ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

М. Г. Линк сменил на этом посту Янеса Ленарчича (Словения), который возглавлял офис с 2008 года.

М. Г. Линк, родился в Германии в 1963 году, был членом Бундестага с 2005 по 2013 год. С 2012 по 2013 год служил государственным министром в министерстве иностранных дел Германии, где занимался вопросами взаимодействия Германии с международными организациями. Владеет английским, французским и русским языками.

БДИПЧ - структура ОБСЕ, призванная способствовать продвижению демократии и верховенству закона, защите прав человека и фундаментальным свободам на пространстве ОБСЕ. Азербайджан осуществляет сотрудничество с БДИПЧ с момента вступления в ОБСЕ.