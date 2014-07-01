Бахар Мурадова: Надеемся, что Бакинскую группу по Украине не постигнет судьба Минской группы

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В рамках проходящей в Баку ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) состоялись дебаты по ситуации в Украине.

Как сообщает REPORT, в ходе обсуждений депутаты стран ОБСЕ активно поддержали создание Бакинской группы ПА ОБСЕ по обсуждению ситуации в этой стране.

Делегации ПА ОБСЕ от России и Украины провели встречу 30 июня в рамках 23-ей ежегодной сессии ПА ОБСЕ, проходящей в Баку. Данная встреча стала второй с апреля, когда депутаты из России и Украины встретились в Вене по инициативе вице-президента ПА ОБСЕ Дорис Барнет.

На встрече 30 июня стороны обменялись мнениями касательно последних событий в Украине и договорились продолжить диалог, положив начало Бакинской группе, которая будет осуществлять работу в двух направлениях: двусторонний диалог между членами членами двух делегаций, а также международная парламентская группа связи, в которую будут входить и парламентарии из ряда других стран ОБСЕ.

Глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова также поддержала создание Бакинской группы ПА ОБСЕ по обсуждению ситуации в Украине.

Она заявила, что "Азербайджан выступает за мирное разрешение событий в Украине и поддерживает территориальную целостность этой страны".

"Надеюсь, что Бакинскую группу по Украине не ждет та же судьба, что и Минскую группу, что занимается разрешением нагорно-карабахского конфликта, который длится до сих пор"- резюмировала Б. Мурадова.