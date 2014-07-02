Бакинская декларация принята по итогам ежегодной сессии ПА ОБСЕ

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Бакинская декларация принята по итогам ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Как сообщает REPORT, декларация принята в ходе проходящего в Баку заключительного заседания сессии, возглавляемого президентом ПА ОБСЕ Ранко Кривокапичем.

Документ, содержащий рекомендации для стран ОБСЕ в сфере политики, безопасности, экономики, окружающей среды и прав человека, был принят 57 голосами "за", одним голосом "против". Девять парламентариев воздержались от голосования.

В декларации также подчеркивается важность ненарушения границ стран-членов ОБСЕ и соблюдения принципов территориальной целостности, отраженных в Хельсинкском заключительном акте.

Кроме того, в декларации отражен призыв к осуществлению новых мер для пресечения незаконной торговли оружием, широко распространенной в зонах конфликтов и способствующей гибели большого количества людей, в том числе гражданских лиц.

В декларации также отмечена важность борьбы с такими угрозами, как кибервойна, и предотвращения подобных угроз, ведения деятельности в этом направлении в соответствии со стратегией Европейского сообщества в сфере кибербезопасности.

В документе указана необходимость усиления мер по борьбе с торговлей людьми, в том числе торговлей детьми с целью сексуальной эксплуатации, подчеркнута важность принятия необходимых мер для оказания всесторонней помощи жертвам этих преступлений.

В документе отмечена важность борьбы с терроризмом и радикализмом, выражена обеспокоенность в связи с ростом угрозы терроризма и радикализма в результате возвращения террористов из зон вооруженного конфликта в страны постоянного проживания, и страны-члены ОБСЕ призываются к рассмотрению возможностей для проведения дополнительных мер с целью повышения роли организации в предотвращении этих угроз.

Бакинская декларация призывает страны-члены ОБСЕ привести национальное законодательство по борьбе с терроризмом в соответствие с международными обязательствами, взятыми в этой сфере, резолюциями ООН, антитеррористическими конвенциями и Конвенциями ООН по борьбе с международной организованной преступностью.

В документе особое внимание уделено и украинскому кризису, поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Украины, озвучен призыв к странам-членам ОБСЕ в связи с тем, чтобы они поддержали на международных площадках территориальную целостность Украины.

Российская делегация заявила о своем неучастии в голосовании в связи с несогласием с рядом моментов, отраженных в декларации. "Российская делегация поддерживает большую часть декларации, однако в связи с рядом моментов, в том числе в связи с заявлением в документе об аннексии Крыма, а также принятия осуждающей Россию резолюции, мы приняли не участвовать в голосовании" - заявил руководитель российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

Ежегодная пленарная сессия ПА ОБСЕ состоялась в Баку с 28 июня по 2 июля. В работе сессии приняли участие порядка 300 парламентариев из стран ОБСЕ. Следующая сессия ПА ОБСЕ пройдет в Хельсинки.