Азербайджан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений в Пакистане

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений и проливных дождей в Пакистане. Как сообщает Report со ссылкой на Daily times, Азербайджанское агентство международного развития (AIDA) предоставило продукты питания жителям районов наиболее пострадавших от стихии.

Государственный министр по делам парламента Пакистана Шейх Афтаб Ахмад выразил благодарность азербайджанскому народу и правительству за проявленную солидарность с пострадавшими от наводнений в Пакистане. Он отметил, что между Азербайджаном и Пакистаном сложились теплые отношения, которые охватывают практически все сферы жизни и поддержка со стороны AIDA будет способствовать дальнейшему укреплению существующих отношений между двумя странами.

Принявший участие в мероприятии представитель посольства Азербайджана в Пакистане Ильхам Мамедов также высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества и проинформировал о деятельности AIDA, рассказав, что до сих пор агентство оказало гуманитарную помощь в 30 странах Латинской Америки, Африки и Азии.