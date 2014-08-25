Азербайджан не признает президентские выборы в Абхазии

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию в связи с так называемыми "президентскими выборами" в непризнанной республике Абхазия.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Азербайджан вновь заявляет о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии, и отмечает, что не признает президентские выборы, прошедшие 24 августа в Абхазии.

Отметим, что лидер оппозиции Рауль Хаджимба заявил о своей победе на выборах главы государства.