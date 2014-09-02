Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы сотрудничества

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя министра иностранных дел Азербайджана, ректора Азербайджанской дипломатической академии Хафиза Пашаева. Об этом сообщает Report со ссылкой на Turkmenistan.ru.

В ходе обмена мнениями о нынешнем состоянии и перспективах дальнейшего развития азербайджано-туркменского диалога, глава туркменского государства и заместитель главы внешнеполитического ведомства Азербайджана отметили наметившуюся в последние годы тенденцию к сближению национальных интересов. Стороны подчеркнули заметное укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также наращивание взаимодействия в топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Особой темой для обсуждения стали возможности сотрудничества в сфере образования. Ректор Азербайджанской дипломатической академии, принявший участие в церемонии открытия в Ашхабаде Международного университета гуманитарных наук и развития, выразил уверенность, что молодежь Туркменистана имеет хорошие возможности для получения образования международного уровня.

В ходе встречи стороны также отметили, что, будучи соседями по Каспийскому региону, Туркменистан и Азербайджан выступают стратегическими партнерами в поиске наиболее оптимальных путей решения актуальных проблем современности, важнейшая из которых – обеспечение глобальной энергетической безопасности.