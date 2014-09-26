Азербайджан и США обсудили двустороннее сотрудничество

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках участия в 69-й сессии Генассамблеи ООН встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Викторией Нуланд.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями по текущему уровню сотрудничества между Азербайджаном и США и перспективам их дальнейшего расширения, а также осуществлению взаимных визитов.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.