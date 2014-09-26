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    Азербайджан и США обсудили двустороннее сотрудничество

    Эльмар Мамедъяров встретился с помощником госсекретаря США

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках участия в 69-й сессии Генассамблеи ООН встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Викторией Нуланд.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями по текущему уровню сотрудничества  между Азербайджаном и США и перспективам их дальнейшего расширения, а также осуществлению взаимных визитов.

    В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес. 

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