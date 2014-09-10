Азербайджан и Малайзия подпишут ряд двусторонних документов о сотрудничестве

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 11 cентября премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак совершит первый официальный визит в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на государственное информационное агенство Малайзии Bernama, осуществляемый по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева визит нацелен на укрепление сотрудничества между странами по ряду областей, представляющих взаимный интерес, в частности торговли и инвестиций.

Премьер-министр Малайзии прибудет в Баку вечером 11 сентября. На 12 сентября запланирована двусторонняя встреча с президентом Азербайджана один на один и в расширенном составе. В рамках визита состоится подписание меморандума о взаимопонимании (МОВ) по укреплению экономического сотрудничества и документа о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и малайзийской нефтегазовой компанией Petronas.

Н. Тун Разак также примет участие в открытие посольства Малайзии в Азербайджане.