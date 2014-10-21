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    Азербайджан и Литва обсудили расширение двустороннего сотрудничества

    Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром иностранных дел Литовской республики

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкевичюсом. Как сообщает Report, на встрече стороны выразили удовлетворение существующим уровнем азербайджано-литовских отношений, а также обсудили расширение возможностей сотрудничества между двумя странами в различных направлениях, в том числе в политической, экономической, энергетической, торговой, образовательной и других сферах.

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