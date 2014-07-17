Азербайджан и Ленинградская область РФ подпишут соглашение о сотрудничестве

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Ленинградская область РФ установят культурные, деловые и побратимские связи. Соответствующее соглашение планируется подписать в октябре в Баку. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт администрации области, заявлено на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и заместителя посла Азербайджана в России Гудси Османова.

Как отметил губернатор региона, соглашение позволит упрочить многолетние взаимоотношения между Ленинградской областью и Азербайджаном, сложившиеся как на официальном, так и неофициальном уровне.

Дрозденко подчеркнул, что между Ленинградской областью и Азербайджаном уже сложились успешные гуманитарные отношения. Так в 2010 году по инициативе представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации состоялась церемония открытия мемориальный плиты воинам-азербайджанцам, павшим при обороне Ленинграда на Интернациональной Аллее памяти и славы "Невский пятачок".

При поддержке правительства Ленинградской области представительством фонда Гейдара Алиева в 2015 году планируется открытие памятной стелы на Синявинских высотах, приуроченное к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Глава 47-го региона выразил готовность открыть монумент совместно с главой фонда Лейлой Алиевой.

По словам Г. Османова, Ленинградская область стала одним из самых привлекательных регионов России для иностранных инвестиций и азербайджанские бизнесмены наверняка смогут найти в регионе перспективные бизнес-проекты.

Дрозденко и Османов договорились, что соглашение о сотрудничестве будет ориентировочно подписано в рамках визита представительной областной делегации в Азербайджан во второй половине октября. Вместе с этим документом стороны рассматривают возможность заключения договора об установлении побратимских связей между одним из городов Ленинградской области и областным центром Азербайджана.