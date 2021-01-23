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Зять Саргсяна: Соросовским кругам поручено подстегнуть антироссийскую риторику

Зять Саргсяна: Соросовским кругам поручено подстегнуть антироссийскую риторику Команда Никола дотянула таки до вступления Байдена в должность
В регионе
23 января 2021 г. 16:22
Зять Саргсяна: Соросовским кругам поручено подстегнуть антироссийскую риторику

"Два дня назад соросовским кругам спустили разнарядку подстегнуть антироссийскую риторику и начать заигрывать с США".

Как сообщает Report, об этом в своем телеграм-канале пишет бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян.

Оставшийся не при делах дипломат назвал имя нового возможного посла Армении в США: "Макунц – некомпетентный политик, более того - бездарный дипломат. Да и не дипломат вообще! Свидетельство ее неграмотности – внешнеполитические провалы на разных уровнях, в том числе межпарламентском. А ведь именно Макунц Никол Пашинян доверил возглавить сначала министерство культуры, а потом – свою фракцию "Мой шаг". Макунц, известная тем, что была педагогом Никола по английскому, имеет лишь одно достоинство – Никол ей безоговорочно верит. Вот почему, отправляя ее в США, он решил одним выстрелом убить двух зайцев: спасти ее с тонущего корабля и использовать ее в развязываемой грязной игре между двумя сверхдержавами".

Далее Минасян пишет: "Команда Никола дотянула таки до вступления Байдена в должность. Лилит Макунц решено направить за госдеповскими печеньками, о которых так мечтали бархатные революционеры. Им кажется, что Армению - на стыке конфликтов великих держав – спасет дилетант Макунц. Ее грядущее назначение – удар не только по армяно-американским, армяно-российским отношениям, по имиджу Армении, но и по возможности самого нашего существования как независимой страны, которая - это канон - должна строить политику на стыке интересов великих держав, а не на их противоречиях".

"Два дня назад соросовским кругам спустили разнарядку подстегнуть антироссийскую риторику и начать заигрывать с США. Решение о назначении Макунц будет формализацией, институционализацией того геополитического хаоса, в который Никол втягивает Армению.

Кстати, напомню: Никол Пашинян поклялся пересмотреть практику назначения на должности послов лиц, которые не являются кадровыми дипломатами", - подытожил Минасян.

Лидер фракции "Мой шаг" Лилит Макунц ранее возглавляла министерство культуры Армении, ей 37 лет.

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Версия на азербайджанском языке Sarqsyanın kürəkəni: “Soros dairələrinə anti-Rusiya ritorikasını gücləndirmək tapşırılıb”

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