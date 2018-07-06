Зять президента Грузии находится в реанимации

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Зять президента Грузии Миндия Гогочури по-прежнему остается в реанимации, ему нанесены огнестрельные ранения в ногу, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации лечащего врача, состояние пациента стабильное, у него отмечаются четыре огнестрельные раны.

По заявлению врача, опросить Гогочури можно будет после того, как он будет переведен из реанимации в палату. Врач заявляет, что ранения отмечаются в области бедра и голени, все они сквозные.

Пока неизвестно, кто ранил Миндию Гогочури. Правоохранительные органы пока никого не задержали.

По факту начато следствие.