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    Зять президента Грузии находится в реанимации

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Зять президента Грузии Миндия Гогочури по-прежнему остается в реанимации, ему нанесены огнестрельные ранения в ногу, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ. 

    По информации лечащего врача, состояние пациента стабильное, у него отмечаются четыре огнестрельные раны.

    По заявлению врача, опросить Гогочури можно будет после того, как он будет переведен из реанимации в палату. Врач заявляет, что ранения отмечаются в области бедра и голени, все они сквозные. 

    Пока неизвестно, кто ранил Миндию Гогочури. Правоохранительные органы  пока никого не задержали. 

    По факту начато следствие.

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