Зять президента Грузии госпитализирован с огнестрельным ранением - СМИ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Тбилиси получил огнестрельное ранение Миндию Гогочуры, зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили, передает Report со ссылкой на "Рустави-2".

Деталей инцидента не указано. На место происшествия приехала полиция.

Пострадавшего доставили в Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы в Тбилиси.

В свою очередь в МВД Грузии уже заявили, что начали расследование по ст. 118 и 236 Уголовного кодекса Грузии (умышленное нанесение вреда здоровью и незаконное ношение огнестрельного оружия).