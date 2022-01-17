Зять Назарбаева сложил полномочия руководителя казахстанской Нацпалаты предпринимателей

Тимур Кулибаев, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложил с себя полномочия председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен".

Тимур Кулибаев, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложил с себя полномочия председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен".

Как передает Report, об этом говорится в обращении Кулибаева к членам президиума палаты, которое опубликовала пресс-служба НПП "Атамекен".

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей", - сказал он.

Напомним, что Кулибаев является мужем Динары Кулибаевой - средней дочери Назарбаева.