Зять армянского депутата получил 6.5 лет тюрьмы

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Зять армянского депутата Каро Карапетяна Гор Аракелян получил 6.5 лет тюрьмы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Гор Аракелян вступил в спор с Валериком Ованисяном и Нерсесом Мелконяном, открыл стрельбу и нанес огнестрельные ранения как отмеченным лицам, так и 3 другим.

Пресса писала, что Аракелян хотел выехать из подземной стоянки на своем автомобиле Toyota Landcruiser, однако BMW X 6, в котором находились Ованисян и Арутюнян, блокировал дорогу в течение почти получаса, в результате чего образовалась пробка. Так и возник спор.

Прокурор потребовал для Аракеляна 9 лет тюрьмы, однако суд смягчил наказание и приговорил его к 6 годам 6 месяцам.

Обвиняемые участники потасовки Валерик Ованисян и Нерсес Мелконян приговорены к 3 и 2 годам, соответственно.

В случае с Ованисяном суд ужесточил наказание. Вердикт вывел из себя его отца Самвела Ованисяна, который покинул зал заседаний.