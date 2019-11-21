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Руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы подал в отставку

Звиад Дзидзигури подал в отставку

Звиад Дзидзигури подал в отставку с должности руководителя грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил сам Звиад Дзидзигури. 

По его словам, он приостановил свои полномочия по всем ранее занимаемым должностям в законодательном органе. Депутат уже освободил свой рабочий кабинет. Впредь Звиад Дзидзигури будет независимым депутатом. 

Отметим, что с ноября 2016 года З.Дзидзигури занимал должность зампреда парламента, а с марта 2017 года возглавлял грузино-азербайджанскую межпарламентскую группу дружбы. 

Причиной его ухода послужило отсутствие поддержки 14 ноября в законодательном органе перехода к пропорциональной избирательной системе.

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