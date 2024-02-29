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Зурабишвили: Желаю, чтобы после выборов в Грузии было создано коалиционное правительство

Зурабишвили: Желаю, чтобы после выборов в Грузии было создано коалиционное правительство По итогам парламентских выборов в Грузии, которые пройдут октябре, должно быть сформировано новое коалиционное правительство.
В регионе
29 февраля 2024 г. 10:06
Зурабишвили: Желаю, чтобы после выборов в Грузии было создано коалиционное правительство

По итогам парламентских выборов в Грузии, которые пройдут октябре, должно быть сформировано новое коалиционное правительство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью телеканалу Би-би-си во время визита в Великобританию.

"Я работаю со всеми остальными (кроме правящей) политическими партиями, чтобы подготовить платформу, которая будет задействована теми, кто придет в парламент после выборов. И я желаю, чтобы было коалиционное правительство. Потому что я думаю, что пришло время для Грузии, которая прошла долгий путь к демократии, чтобы двигаться от однопартийной системы, которая является наследием старых времен, к коалиционному правительству", - сказала президент.

Она также отметила, что не собирается участвовать в парламентских выборах 26 октября и завершит свой президентский мандат, который истекает также в октябре. Зурабишвили сообщила, что не будет голосовать за правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", но за какую именно политическую силу отдаст голос, не уточнила.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года.

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