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Зурабишвили уволила своего спикера

Зурабишвили уволила своего спикера
​Хатия Моисцрапишвили больше не занимает пост пресс-спикера президента Грузии Саломе Зурабишвили

Хатия Моисцрапишвили больше не занимает пост спикера президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщила советник президента по связям со СМИ Ирина Шенгелия.

"Хатия Моисцрапишвили больше не является пресс-спикером, но она работает в администрации. Это произошло по решению президента, но Моисцрапишвили продолжит работать в департаменте коммуникаций. Как только будет известно что-то новое, вы об этом узнайте", - сказала И.Шенгелия.

Вместе с тем советник президента не назвала причину подобного решения и не сказала, кто станет новым пресс-спикером грузинского президента.

Отметим, что Х.Моисцрапишвили стала пресс-спикером С.Зурабишвили в январе 2019 года. 

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