​Зурабишвили: Строительство военной базы США в Грузии нецелесообразно

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно и может быть воспринято как провокация.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью грузинской редакции радиостанции "Голос Америки".

"Я не стала бы рекомендовать делать это. Эта страна находится в таком месте, где необходимо усилить безопасность. Нет необходимости делать такие шаги, которые могут быть восприняты как провокация. И вместе с тем я не думаю, что Соединенные Штаты готовы иметь тут базу, которая привлечет внимание не только России, но и террористических движений, которые очень активно представлены в нашем регионе", - сказала С.Зурабишвили.

По ее словам, Грузия должна углублять отношения с США, но не делать таких шагов, которые спровоцируют другие страны.