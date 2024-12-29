Зурабишвили: Покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность

Саломе Зурабишвили приняла решение покинуть резиденцию президента Грузии - Дворец Орбелиани, заявив, что уносит с собой легитимность.

Саломе Зурабишвили приняла решение покинуть резиденцию президента Грузии - Дворец Орбелиани, заявив, что уносит с собой легитимность.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, параллельно с брифингом Зурабишвили в резиденции главы государства в здании парламента проходит церемония инаугурации пятого президента Грузии Михаила Кавелашвили.

"Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами", - заявила она на брифинге перед собравшимися сторонниками.