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Зурабишвили: Покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность

Зурабишвили: Покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность Саломе Зурабишвили приняла решение покинуть резиденцию президента Грузии - Дворец Орбелиани, заявив, что уносит с собой легитимность.
В регионе
29 декабря 2024 г. 11:20
Зурабишвили: Покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность

Саломе Зурабишвили приняла решение покинуть резиденцию президента Грузии - Дворец Орбелиани, заявив, что уносит с собой легитимность.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, параллельно с брифингом Зурабишвили в резиденции главы государства в здании парламента проходит церемония инаугурации пятого президента Грузии Михаила Кавелашвили.

"Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами", - заявила она на брифинге перед собравшимися сторонниками.

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