Зурабишвили: Отступление от евроинтеграции - это конец Грузии

Конец Грузии наступит, если страна свернет с европейского пути, поэтому она движется вперед.

Конец Грузии наступит, если страна свернет с европейского пути, поэтому она движется вперед.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении перед представителями культурной сферы во дворце Орбелиани.

"Процесс евроинтеграции - это способ вернуть Грузию в европейскую семью. Это может принимать самые разные формы, но мы знаем, что отступления здесь нет. Отступление здесь - это конец Грузии. Так что мы движемся вперед. Прежде всего вы идете вперед, и мы все следуем за вами", – заявила она.

Накануне президент в своей резиденции собрала представителей сферы культуры, которые присоединились к кампании сбора подписей "Наш голос Европе!" Кампания, в которой содержится призыв к лидерам стран ЕС утвердить рекомендацию Еврокомиссии и присвоить стране статус кандидата на вступление в ЕС, стартовала на сайте президента на прошлой неделе.

ЕК 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.