Зурабишвили опасается, что санкции США против судей могут отдалить страну от ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила опасение, что санкции США против четырех грузинских судей могут помешать стране получить статус кандидата в члены ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила опасение, что санкции США против четырех грузинских судей могут помешать стране получить статус кандидата в члены ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила на брифинге в пятницу после встречи с послом США Келли Дегнан.

"Сожалею, что этим решением страна попадает в список других стран, имеющих попавших под санкции людей. Это когда Грузия ждет от европейских партнеров важнейшего решения - предоставления статуса кандидата [в члены ЕС]. Опасаюсь, чтобы решение США не было воспринято в Европе как негативный сигнал", - заявила Зурабишвили.

Президент подчеркнула, что необходимо предпринять действенные шаги, например, расследование возможных фактов коррупции в судебной системе или пересмотр состава Высшего совета юстиции. По словам Зурабишвили, решение США о введении санкций хоть и касается всего четырех человек, но наносит вред репутации страны. Для восстановления доверия к стране, как отметила президент, необходимо улучшить судебную систему путем реформ. По ее словам, народ Грузии "хорошо знает" об ответственности попавших под санкции лиц за "формирование порочной судебной системы" в стране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии из-за того, что они якобы причастны к коррупции. МИД Грузии в ответ на это решение заявил, что введенные санкции навредят дружеским отношениям двух стран, если американская сторона не предоставит доказательств коррупции.