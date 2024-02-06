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Зурабишвили обвинила "Грузинскую мечту" в связях с РФ и антизападной риторике

Зурабишвили обвинила "Грузинскую мечту" в связях с РФ и антизападной риторике Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" ведет антизападную пропаганду и устанавливает тесные связи с Россией.
В регионе
6 февраля 2024 г. 13:40
Зурабишвили обвинила Грузинскую мечту в связях с РФ и антизападной риторике

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" ведет антизападную пропаганду и устанавливает тесные связи с Россией.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении с ежегодным отчетом в парламенте. Это ее последний годовой отчет на посту президента. Срок ее полномочий истекает осенью 2024 года.

"В масштабах государства ведется антизападная и псевдонациональная пропаганда, поощрение пророссийских групп, их финансирование, участились кибератаки на госинституты - это намек на то, что нам стоит ожидать от выборов. К категории гибридной войны относится массовая российская иммиграция, которая оказала прямое влияние на экономику и в целом увеличила зависимость страны от российских денег и рынков, а также долю российского капитала в стране", - сказала она.

По словам президента, гибридная стратегия правящей партии основана на ряде различных провокаций, в том числе это восстановление авиасообщения с Россией и вход российского круизного лайнера в Батуми. По ее мнению, все это направлено на разжигание противостояния и создание угрозы дестабилизации общества.

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Версия на английском языке President of Georgia accuses ruling party of carrying out anti-Western propaganda
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti hakim partiyanı anti-Qərb təbliğatında ittiham edib

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