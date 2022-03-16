Зурабишвили: Неправда, что Грузия не присоединилась к санкциям против России

"Неправда, что Грузия не присоединилась к санкциям против России, потому что мы уже участвуем в нескольких международных санкциях".

"Неправда, что Грузия не присоединилась к санкциям против России, потому что мы уже участвуем в нескольких международных санкциях".

Как передает местное бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN.

По ее словам, у Грузии есть свои санкции: "У нас нет ни дипломатических отношений, ни союза с Россией. У нас две оккупированные территории. Поэтому мы находимся в иной ситуации, чем большинство европейских стран".

По словам президента, война в Украине идет так, что сложно делать какие-то прогнозы, когда и чем закончатся события.