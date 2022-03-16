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Зурабишвили: Неправда, что Грузия не присоединилась к санкциям против России

Зурабишвили: Неправда, что Грузия не присоединилась к санкциям против России "Неправда, что Грузия не присоединилась к санкциям против России, потому что мы уже участвуем в нескольких международных санкциях".
В регионе
16 марта 2022 г. 06:29
Зурабишвили: Неправда, что Грузия не присоединилась к санкциям против России

"Неправда, что Грузия не присоединилась к санкциям против России, потому что мы уже участвуем в нескольких международных санкциях".

Как передает местное бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN.

По ее словам, у Грузии есть свои санкции: "У нас нет ни дипломатических отношений, ни союза с Россией. У нас две оккупированные территории. Поэтому мы находимся в иной ситуации, чем большинство европейских стран".

По словам президента, война в Украине идет так, что сложно делать какие-то прогнозы, когда и чем закончатся события.

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Версия на азербайджанском языке Zurabişvili: “Gürcüstanın Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmaması doğru deyil”

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