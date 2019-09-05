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Саломе Зурабишвили не намерена претендовать на второй президентский срок

Зурабишвили не претендует на второй президентский срок в Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена заниматься политикой по истечению президентского срока

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена заниматься политикой по истечению президентского срока.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сказала она в интервью французскому изданию Le Figaro.

Напомним, что С.Зурабишвили стала главой государства 16 декабря прошлого года. Она баллотировалась на этот пост как независимый кандидат, но поддерживала ее правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Президентский пост и этот президентский срок для меня последний, так как я не собираюсь принимать участия в других выборах и продолжать политическую карьеру. Это дает мне больше независимости", - сказала С.Зурабишвили.

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