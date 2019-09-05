Саломе Зурабишвили не намерена претендовать на второй президентский срок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена заниматься политикой по истечению президентского срока.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сказала она в интервью французскому изданию Le Figaro.

Напомним, что С.Зурабишвили стала главой государства 16 декабря прошлого года. Она баллотировалась на этот пост как независимый кандидат, но поддерживала ее правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Президентский пост и этот президентский срок для меня последний, так как я не собираюсь принимать участия в других выборах и продолжать политическую карьеру. Это дает мне больше независимости", - сказала С.Зурабишвили.