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Зурабишвили не дали встретиться с Пашиняном в Тбилиси

Зурабишвили не дали встретиться с Пашиняном в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление в связи с тем, что ей не была дана возможность встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который посетил Тбилиси с рабочим визитом.
В регионе
27 января 2024 г. 02:51
Зурабишвили не дали встретиться с Пашиняном в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление в связи с тем, что ей не была дана возможность встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который посетил Тбилиси с рабочим визитом.

Как сообщает Report, об этом грузинский президент написала на своей странице в Facebook.

"Президент Грузии приветствует визит премьер-министра Республики Армения в страну, однако сожалеет, что президенту не дается возможность встречаться и проявлять должное гостеприимство для лидеров дружественных стран, находящихся с визитом в Грузии", - отметила она.

С.Зурабишвили также выразила сожаление, что соответствующее ведомство не информирует ее о запланированных в страну визитах, встречах или мероприятиях высокого ранга.

Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом в пятницу. У него уже состоялись переговоры с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили. Позже стороны провели 13-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией. По итогам переговоров было заявлено об установлении стратегических отношений между Грузией и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan prezidentinə Paşinyanla görüşə icazə verilməyib

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