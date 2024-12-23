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Зурабишвили намерена создать совет для повторных выборов в парламент

Зурабишвили намерена создать совет для повторных выборов в парламент Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена сформировать совет для организации повторных выборов в парламент, если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не согласится на их проведение.
В регионе
23 декабря 2024 г. 21:02
Зурабишвили намерена создать совет для повторных выборов в парламент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена сформировать совет для организации повторных выборов в парламент, если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не согласится на их проведение.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом она заявила в своем видеообращении.

По словам Зурабишвили, она ждет от руководства правящей партии согласования сроков проведения повторных выборов до 29 декабря.

Она заявляет, что, если правящая партия не пойдет на компромисс, останется второй сценарий - "распад режима". Зурабишвили, при этом, намерена оставаться президентом страны, несмотря на намеченную на 29 декабря инаугурацию избранного президента Михаила Кавелашвили.

"Будет создан совет для того, чтобы управлять этим периодом до повторных выборов. Мандатом этого совета будет одно - подготовка к новым выборам. Уже готовится, и, наверное, завтра будет готов документ, который определит все минимальные условия для того, чтобы выборы прошли очень скоро", - заявила Зурабишвили.

По ее утверждению, падение режима произойдет руками самой власти, которая вовремя не увидела, "как нужно обращаться с этой страной и сохранять к себе доверие".

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