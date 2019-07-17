Зураб Патарадзе: "Растёт число путешествующих из Грузии в Азербайджан"

Наблюдается рост числа путешествующих из Грузии в Азербайджан.

Как передаёт Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе в эфире передачи "Diqqət mərkəzi" на Общественном телевидении.

"Увеличение количества прямых авиарейсов способствует развитию туризма. Между столицами наших стран ежедневно выполняются три авиарейса", - отметил посол.

Он напомнил, что недавно был открыт прямой авиарейс Баку-Батуми, который с первого дня полон пассажирами.

"Этот рейс позволяет посетить черноморское побережье, Батуми. Мы верим, что этот рейс будет не сезонным, а круглогодичным, что внесёт вклад в углубление взаимоотношений между двумя странами", - заявил З.Патарадзе.

Дипломат отметил, что Грузия и Азербайджан фактически могут предложит совместные туристические пакеты представителям третьих стран.

"Это означает, что при посещении региона иностранные граждане смогут побывать одновременно в двух странах, ознакомиться с культурой, обычаями, архитектурой и пр. обеих стран", - пояснил посол.

Он также отметил, что Азербайджан и вправду является успешной страной.

"В сфере туризма (в Азербайджане), как и в прочих, предпринимаются важные шаги, развиваются различные виды туризма. Здесь проводятся такие важные и крупные международные мероприятия как Гран-при Формулы-1, финал Лиги Европы УЕФА, а через несколько дней стартует олимпиада (XV летний европейский юношеский Олимпийский фестиваль), на которой будут выступать и сильные спортсмены", - заключил посол.