Зураб Мусаев: Народ Грузии стоит перед выбором – партия мира или войны

Сегодня народ Грузии стоит перед выбором, он должен решить, за кого голосовать на предстоящих парламентских выборах - за партию мира или войны.

Сегодня народ Грузии стоит перед выбором, он должен решить, за кого голосовать на предстоящих парламентских выборах - за партию мира или войны.

Об этом в беседе с корреспондентом местного бюро Report сказал грузинский политик Зураб Мусаев.

Он отметил, что за последние 12 лет правления "Грузинской мечты" в стране установился мир, не проливается кровь, экономика развивается.

"Люди живут в мире и согласии независимо от национальной и религиозной принадлежности. Поэтому я думаю, что народ и на этих выборах проголосует за правящую партию", - подчеркнул политик.

По его словам, сегодня народ Грузии стоит перед выбором - голосовать за мир или войну?

"Я думаю, людям нужны мир и стабильность, развитие, процветание. И это может дать Грузии и грузинскому народу партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", - подчеркнул З. Мусаев.

По его мнению, США и некоторые страны Запада хотят диктовать свою волю малым государствам, подчинить их себе, чтобы иметь влияние на Кавказе.

"Но это невозможно. Грузинский народ, пройдя через тяжелые испытания, обрел свою независимость, Грузия - суверенное государство. Наша страна сегодня хочет жить в дружбе и добрососедстве с США, Западом, а также с восточными странами. Она протягивает руку дружбы всем, а те, кто этого не хочет, это - их решение. Но пусть и не враждуют с нами, это никому не принесет пользы.

На сегодня Грузия наладила тесные дружественные и добрососедские отношения с рядом стран. Это взаимодействие будет развиваться по восходящей линии и после выборов. Отношения Грузии с Западом и США также нормализуются после выборов. У нас нет и не будет однопартийного правительства, как утверждает Запад. У нас многопартийный парламент, так будет и после выборов. Грузия будет развиваться в соответствии с принципами демократии", - резюмировал Зураб Мусаев.