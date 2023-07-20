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Зону безвизового режима могут создать между Центральной Азией и арабскими странами

Зону безвизового режима могут создать между Центральной Азией и арабскими странами Создать зону безвизового режима предложил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на первом саммите "Центральная Азия-Совет сотрудничества арабских государств Залива".
В регионе
20 июля 2023 г. 10:08
Зону безвизового режима могут создать между Центральной Азией и арабскими странами

Создать зону безвизового режима предложил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на первом саммите "Центральная Азия-Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Кыргызстан.

Он призвал партнеров из стран Залива принять участие в реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который укрепит межрегиональную торгово-экономическую кооперацию.

"Расширение транспортных и логистических связей, в том числе железнодорожных и воздушных, облегчит перемещение товаров, капитала и людей между нашими регионами. Это будет не только стимулировать торговлю, но и способствовать культурному взаимообмену", - отметил Жапаров.

В этих целях он предложил принять следующие пошаговые меры: создать зону безвизового режима; стимулировать и поддерживать авиакомпании в открытии и расширении регулярного авиасообщения между столицами; разрабатывать совместные туристические маршруты; укреплять межбанковское сотрудничество; развивать торгово-инвестиционное сотрудничество.

"В сфере образования предлагаю нашим странам создать сеть межвузовских обменов и увеличить численность квотных мест по инженерно-техническим специальностям в ведущих учебных заведениях стран Залива для студентов из Центральной Азии", - сказал президент.

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