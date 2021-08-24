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Журналисты устроили акцию протеста в парламенте Армении

Журналисты устроили акцию протеста в парламенте Армении Журналисты устроили во вторник акцию в парламенте Армении, где премьер страны Никол Пашинян представлял программу правительства; они протестовали против ограничений передвижения в здании законодательного органа, сообщает Reportсо ссылкой на Sputnik Армени
В регионе
24 августа 2021 г. 13:31
Журналисты устроили акцию протеста в парламенте Армении

Журналисты устроили акцию в парламенте Армении, где премьер страны Никол Пашинян представлял программу правительства; они протестовали против ограничений передвижения в здании законодательного органа, сообщает Reportсо ссылкой на Sputnik Армения.

Ранее совет Национального собрания (парламента) принял решение, что журналисты будут осуществлять свою профессиональную деятельность лишь в специально отведенных местах: в фойе перед залом заседаний, ложе прессы и прилегающем парке. До этого представители СМИ передвигались по зданию парламента без ограничений. Сейчас им закрыт доступ в коридоры, ведущие к кабинетам депутатов и сотрудников аппарата парламента.

Свой протест они выразили с помощью плакатов, которые прикрепили к стеклам журналисткой ложи во время выступления премьер-министра. На них было написано: "СМИ еще не были настолько несвободны, как во время Никола", "Никол, ты больше не журналист" (Пашинян был в прошлом редактором армянской газеты "Айкакан жаманак").

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Версия на английском языке Journalists stage protest in Armenian parliament

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