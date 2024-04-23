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Журналиста армянского происхождения из Франции не пустили в Армению

Журналиста армянского происхождения из Франции не пустили в Армению Власти Армении запретили въезд в страну журналисту армянского происхождения из Франции Лео Николяну. Он объявил голодовку прямо в аэропорту "Звартноц".
В регионе
23 апреля 2024 г. 11:00
Журналиста армянского происхождения из Франции не пустили в Армению

Власти Армении запретили въезд в страну журналисту армянского происхождения из Франции Лео Николяну. Он объявил голодовку прямо в аэропорту "Звартноц".

Как передает Report, об этом сообщает News.am.

"Я не уеду из Армении, я прямо здесь, в отделе паспортного досмотра аэропорта "Звартноц", объявляю голодовку. Без предъявления решения, без обоснования мне запретили въезд на родину", - отметил Николян в своем видеообращении.

Он также сообщил, что в 1991-1994 годах жил в Карабахском регионе Азербайджана и был ранен.

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Версия на английском языке Journalist of Armenian origin from France banned from entering Armenia
Версия на азербайджанском языке Fransanın erməniəsilli jurnalisti Ermənistana buraxılmayıb

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