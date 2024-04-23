Журналиста армянского происхождения из Франции не пустили в Армению

Власти Армении запретили въезд в страну журналисту армянского происхождения из Франции Лео Николяну. Он объявил голодовку прямо в аэропорту "Звартноц".
Как передает Report, об этом сообщает News.am.
"Я не уеду из Армении, я прямо здесь, в отделе паспортного досмотра аэропорта "Звартноц", объявляю голодовку. Без предъявления решения, без обоснования мне запретили въезд на родину", - отметил Николян в своем видеообращении.
Он также сообщил, что в 1991-1994 годах жил в Карабахском регионе Азербайджана и был ранен.