Журналист РБК приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Суд в Москве приговорил журналиста РБК Александра Соколова к 3,5 годам тюремного заключения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он обвиняется в управлении деятельности экстремистских организаций.

Вместе с ним на скамье подсудимых находится бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, которого приговорили к 4 годам условного наказания, а также активисты Сергей Барабаш и Валерий Парфенов, которых суд приговорил к четырем годам колонии каждого.

Как установил суд, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа".

Эти люди переименовали организацию, назвав ее "За ответственную власть".

Фигуранты отрицают обвинения в свой адрес.