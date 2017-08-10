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    Журналист РБК приговорен к 3,5 годам тюрьмы

    Он обвиняется в управлении деятельности экстремистских организаций

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Суд в Москве приговорил журналиста РБК Александра Соколова к 3,5 годам тюремного заключения. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он обвиняется в управлении деятельности экстремистских организаций. 

    Вместе с ним на скамье подсудимых находится бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, которого приговорили к 4 годам условного наказания, а также активисты Сергей Барабаш и Валерий Парфенов, которых суд приговорил к четырем годам колонии каждого. 

    Как установил суд, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа". 

    Эти люди переименовали организацию, назвав ее "За ответственную власть". 

    Фигуранты отрицают обвинения в свой адрес.

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