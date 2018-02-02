Журналист агентства Anadolu был ранен в сирийском Африне

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Один из журналистов турецкого агентства Anadolu, освещавший антитеррористическую операцию Турции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, пострадал при подготовке репортажа с места событий.
Как сообщает Report, при взрыве минометного снаряда корреспондент получил ранения в руку и ногу. Мужчину доставили в государственную больницу на юге Турции, сейчас он находится в стабильном состоянии.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число ликвидированных в Африне террористов перевалило за 800.
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