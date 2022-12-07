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Журнал Time назвал Зеленского "Человеком года"

Журнал Time назвал Зеленского "Человеком года" Американский журнал Time назвал "Человеком года" президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух".
В регионе
7 декабря 2022 г. 17:30
Журнал Time назвал Зеленского Человеком года

Американский журнал Time назвал "Человеком года" президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, журнал опубликовал обложку следующего выпуска, который датирован 26 декабря 2022 года / 9 января 2023 года, с подписью "Человек года – Владимир Зеленский и дух Украины".

На обложке журнала размещена иллюстрация художника Нила Джеймисона.

На сайте журнала также опубликована статья о Зеленском корреспондента в Киеве Саймона Шустера, в продолжении которой будут интервью с людьми, которые, по его мнению, воплощают "дух Украины".

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Версия на английском языке TIME magazine names Ukraine's Zelenskyy 'Person of the Year'
Версия на азербайджанском языке "Time" jurnalı Zelenskini "İlin adamı" seçib - FOTO

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