Журнал Time назвал Зеленского "Человеком года"

Американский журнал Time назвал "Человеком года" президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух".

Американский журнал Time назвал "Человеком года" президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, журнал опубликовал обложку следующего выпуска, который датирован 26 декабря 2022 года / 9 января 2023 года, с подписью "Человек года – Владимир Зеленский и дух Украины".

На обложке журнала размещена иллюстрация художника Нила Джеймисона.

На сайте журнала также опубликована статья о Зеленском корреспондента в Киеве Саймона Шустера, в продолжении которой будут интервью с людьми, которые, по его мнению, воплощают "дух Украины".