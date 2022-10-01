Журнал Region Plus обратился к конгрессменам США с призывом соблюдать баланс между позициями Азербайджана и Армении

Аналитический журнал Region Plus, который в 2016 году был награжден Палатой представителей Конгресса США американским флагом за вклад в освещение развития азербайджано-американских отношений, выступил с призывом к американским законодателям обратить внима

Аналитический журнал Region Plus, который в 2016 году был награжден Палатой представителей Конгресса США американским флагом за вклад в освещение развития азербайджано-американских отношений, выступил с призывом к американским законодателям обратить внимание на важность соблюдения баланса между позициями Азербайджана и Армении.

Как передает Report , фоном к призыву стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению 17-18 сентября 2022 года, где она сделала ряд антиазербайджанских заявлений.

Кроме того, недавно на официальном сайте конгрессмена Джеки Спейер была представлена резолюция (также за подписью конгрессменов Фрэнка Паллоне, Адама Шиффа и Анны Эшу), в которой в негативном свете представлена азербайджанская сторона и нет даже никаких попыток соблюдать объективный сбалансированный подход.

В тексте обращения подчеркивается, что в качестве члена Совета Безопасности ООН, США голосовали за все четыре резолюции СБ ООН (822, 853, 874 и 884, принятые с 30 апреля по 12 ноября 1993 г), на основании которых вооруженные силы Армении должны были незамедлительно покинуть территорию Азербайджана.

"К сожалению, официальная поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению 17-18 сентября 2022 года впервые продемонстрировала очевидный крен в сторону Еревана. В свете приближающихся ноябрьских промежуточных выборов в США цель ереванского визита госпожи Пелоси вполне понятна - в Конгрессе спикер представляет штат Калифорния, где проживает огромное количество этнических армян. Однако, в качестве третьего лица в американской иерархии власти, мы считаем, что госпожа Пелоси должна была в ходе своего визита в Ереван постараться избежать столь однобокого подхода к вопросу. Тем более, как указано выше, несмотря на резолюции СБ ООН госпожа Пелоси никогда не требовала от Армении их выполнения, однако сейчас вдруг решила резко высказаться в поддержку Армении", - отмечается в обращении.

Журнал напоминает, что за период почти 30-летней армянской оккупации буквально были стерты с лица земли азербайджанские города и села, расположенные на площади, равной территории современного Ливана, было цинично уничтожено или получило серьезный ущерб азербайджанское наследие в регионе – культурное, духовно-религиозное, историческое: "Речь идет о более 300 населенных пунктах на общей площади в более, чем 10 тысяч кв.км. 95 процентов азербайджанских исторических и культурных памятников было разрушено или осквернено, включая 63 из 67 мечетей, кладбища, множество музеев, в том числе, например, уникальный Музей хлеба в городе Агдам, усыпальницу Карабахских ханов, дом поэтессы, дочери карабахских ханов Хуршудбану Натаван.

Также призываем помнить, что в результате Первой Карабахской войны по состоянию на май 1994 года в Азербайджане десятки тысяч человек погибли, были ранены, оказались в заложниках. Из своих домов на оккупированных армянами землях было изгнано все мирное азербайджанское население –около 750 тысяч человек. Ранее все до единого азербайджанцы (всего боле 220 тысяч человек) были изгнаны с территории Армении. Самым чудовищным эпизодом этих этнических чисток стал геноцид в Ходжалы, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года было убито 613 человек".