О нас

Жозеп Боррель сегодня прибудет в Кыргызстан

Жозеп Боррель сегодня прибудет в Кыргызстан Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 августа прибудет в Бишкек, где встретиться с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, а также главами МЧС и МВД республики.
В регионе
2 августа 2024 г. 14:00
Жозеп Боррель сегодня прибудет в Кыргызстан

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 августа прибудет в Бишкек, где встретиться с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, а также главами МЧС и МВД республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кыргызского внешнеполитического ведомства.

"Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель прибудет 2 августа в Кыргызстан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Бишкеке запланированы встречи Борреля с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, руководителем МЧС Бообеком Ажикеевым.

"Также высокого представителя Европейского союза примет президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров", - отмечается в сообщении.

До приезда в Кыргызстан Боррель находился с визитом в Казахстане.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi