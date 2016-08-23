Обвиняемый в убийстве армянской семьи российский солдат будет отбывать наказание в России

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня, 23 августа, будет оглашено решение суда по делу военнослужащего российской 102-ой военной базы в Гюмри Валерия Пермякова, обвиняемого в убийстве семи членов армянской семьи.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, он будет отправлен в Россию для отбывания наказания.

Согласно сведениям газеты "Жоховурд", Москва и Ереван, хорошо осознавая, что передача В.Пермякова России может вызвать волну недовольства среди населения Армении, обсуждают вопрос "обмена" солдата на отбывающего наказание в России гражданина Армении Грачья Арутюняна. "То есть, когда Пермякова перевезут в Россию, сразу же объявят о том, что Арутюнян будет выдан армянским правоохранителям", - пишет газета.

Напомним, 12 января 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан российский солдат-срочник В.Пермяков: при попытке перехода на территорию Турции его остановили российские пограничники. Российский гарнизонный военный суд приговорил Пермякова к десяти годам колонии. Суд вынес приговор по трем статьям Уголовного кодекса РФ: "Дезертирство с оружием", "Хищение оружия и боеприпасов" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов".

Затем дело об убийстве семи членов армянской семьи российским военнослужащим В.Пермяковым было передано армянскому правосудию.