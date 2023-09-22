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Жителя Еревана избили, забрав деньги и подаренный премьером пистолет

Жителя Еревана избили, забрав деньги и подаренный премьером пистолет Неизвестные избили жителя Еревана, забрав у него 5 900 долларов и именной пистолет Макарова, подаренный в 2002 году премьер-министром Николом Пашиняном.
В регионе
22 сентября 2023 г. 16:38
Жителя Еревана избили, забрав деньги и подаренный премьером пистолет

Неизвестные избили жителя Еревана, забрав у него 5 900 долларов и именной пистолет Макарова, подаренный в 2002 году премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет.

"На улице Андраника (Юго-Западный массив) около полуночи 21 сентября трое неизвестных подбежали к А. А. и начали избивать его. Один из налетчиков сорвал с его плеча сумку и скрылся вместе с сообщниками", - сказали в комитете.

У пострадавшего также забрали три мобильных телефона разных моделей и паспорт.

По признанию последнего, он не видел нападавших, так как их лица были скрыты капюшонами.

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