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Жителя Актау осудили на 18 лет за попытку теракта и пропаганду терроризма

Жителя Актау осудили на 18 лет за попытку теракта и пропаганду терроризма В Казахстане жителя Актау осудили на 18 лет за попытку теракта и пропаганду терроризма.
В регионе
21 октября 2024 г. 13:15
Жителя Актау осудили на 18 лет за попытку теракта и пропаганду терроризма

В Казахстане жителя Актау осудили на 18 лет за попытку теракта и пропаганду терроризма.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Комитете нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

Сообщается, что приговор вступил в законную силу 19 октября.

"Установлено, что для совершения насильственной акции он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы – болты и гвозди. В качестве объектов нападения выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность путем фото - и видео фиксации", - сообщили в комитете.

При этом, осужденный ранее был судим за убийство, отметили в КНБ.

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