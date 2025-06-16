Жители села в Марнеули протестуют против роста наркоторговли

Жители села Арафлы Марнеульского муниципалитета Грузии сегодня проводят акцию протеста перед зданием мэрии.

Жители села Арафлы Марнеульского муниципалитета Грузии сегодня проводят акцию протеста перед зданием мэрии.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции выражают протест против широко распространившейся в селе торговли наркотическими веществами.

По словам жителей, в последнее время распространение наркотических средств в селе увеличилось, что привело к росту числа наркозависимых среди молодежи. Протестующие заявили, что ситуация уже вышла из-под контроля и органы, ответственные за решение вопроса, не принимают никаких мер.

Один из протестующих, обращаясь к журналистам, заявил: "Наша молодежь становится жертвой торговцев наркотиками. Как родители, мы очень обеспокоены будущим наших детей. Разве полиция не видит того, что происходит в селе?".

Участники акции требуют от правоохранительных органов и местного руководства немедленного реагирования, настаивая на решительных действиях против наркоторговцев и обеспечении безопасности на территории села.

В настоящее время мирная акция продолжается. От мэрии Марнеули пока не поступало официального заявления по этому вопросу.