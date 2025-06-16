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Жители села в Марнеули протестуют против роста наркоторговли

Жители села в Марнеули протестуют против роста наркоторговли Жители села Арафлы Марнеульского муниципалитета Грузии сегодня проводят акцию протеста перед зданием мэрии.
В регионе
16 июня 2025 г. 13:53
Жители села в Марнеули протестуют против роста наркоторговли

Жители села Арафлы Марнеульского муниципалитета Грузии сегодня проводят акцию протеста перед зданием мэрии.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции выражают протест против широко распространившейся в селе торговли наркотическими веществами.

По словам жителей, в последнее время распространение наркотических средств в селе увеличилось, что привело к росту числа наркозависимых среди молодежи. Протестующие заявили, что ситуация уже вышла из-под контроля и органы, ответственные за решение вопроса, не принимают никаких мер.

Один из протестующих, обращаясь к журналистам, заявил: "Наша молодежь становится жертвой торговцев наркотиками. Как родители, мы очень обеспокоены будущим наших детей. Разве полиция не видит того, что происходит в селе?".

Участники акции требуют от правоохранительных органов и местного руководства немедленного реагирования, настаивая на решительных действиях против наркоторговцев и обеспечении безопасности на территории села.

В настоящее время мирная акция продолжается. От мэрии Марнеули пока не поступало официального заявления по этому вопросу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMarneulidə bir qrup kənd sakini narkotik alverinin artmasına görə etiraz aksiyası keçirir

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