Жители села в Марнеули протестуют против роста наркоторговли

Жители села Арафлы Марнеульского муниципалитета Грузии сегодня проводят акцию протеста перед зданием мэрии.
Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции выражают протест против широко распространившейся в селе торговли наркотическими веществами.
По словам жителей, в последнее время распространение наркотических средств в селе увеличилось, что привело к росту числа наркозависимых среди молодежи. Протестующие заявили, что ситуация уже вышла из-под контроля и органы, ответственные за решение вопроса, не принимают никаких мер.
Один из протестующих, обращаясь к журналистам, заявил: "Наша молодежь становится жертвой торговцев наркотиками. Как родители, мы очень обеспокоены будущим наших детей. Разве полиция не видит того, что происходит в селе?".
Участники акции требуют от правоохранительных органов и местного руководства немедленного реагирования, настаивая на решительных действиях против наркоторговцев и обеспечении безопасности на территории села.
В настоящее время мирная акция продолжается. От мэрии Марнеули пока не поступало официального заявления по этому вопросу.